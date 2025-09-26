موضوع خطبة الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "اليقين" لمواجهة الإلحاد وكيفية العلاج

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، الموافق 4 ربيع الآخر 1447 هـ بعنوان: "اليقين".

وزارة الأوقاف: هدف الخطبة هو التوعية بالأسباب النفسية والفكرية للإلحاد، وكيفية المواجهة والعلاج

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالأسباب النفسية والفكرية للإلحاد، وكيفية المواجهة والعلاج.

ويمكن تحميل نص خطبة الجمعة من خلال هذا الرابط.

وزارة الأوقاف تنظم ندوات بعنوان "منهج النبي ﷺ في الترشيد وذم الإسراف" بـ(1860) مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف

ونظَّمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية عقب صلاة العشاء بـ(1860) مسجدًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، تحت عنوان: "منهج النبي ﷺ في الترشيد وذم الإسراف".

وتناول العلماء المشاركون من الأوقاف والأزهر الشريف مظاهر الهدي النبوي في الاعتدال وحسن استثمار الموارد، مؤكدين أهمية نبذ الإسراف بجميع صوره حفاظًا على الفرد والمجتمع. وأوضحوا أن الإسلام قد دعا إلى التوازن في الاستهلاك، وربط بين السلوك الرشيد والقيم الدينية والأخلاقية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الحياة وصون البيئة.

كما أكد المشاركون أن الالتزام بالتوجيهات النبوية في هذا المجال لا يقتصر على الجانب الفردي فحسب، بل يمتد أثره ليشمل بناء مجتمع واعٍ يحسن إدارة موارده ويوازن بين احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل. وشددوا على أن مواجهة ظاهرة الإسراف مسئولية مشتركة تقع على عاتق الفرد والأسرة والمؤسسات، لما لذلك من أثر مباشر في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.

وتأتي هذه الندوات في إطار الدور التوعوي لوزارة الأوقاف ورسالتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، والتصدي للقضايا المجتمعية المعاصرة، من خلال رؤية دعوية وسطية مستنيرة تُسهم في نشر الوعي السلوكي، وبناء الشخصية الوطنية الواعية والمنضبطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.