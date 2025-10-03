الخطيب يصل إلى مقر الأهلي ويتقدم وأعضاء قائمته بأوراق ترشحهم لانتخابات الأحمر

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، ومعه قائمته الانتخابية، اليوم الجمعة، بأوراق الترشح لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

ووصل الخطيب رفقة أعضاء قائمته صباح اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة من أجل التقدم بأوراق الترشح لخوض الانتخابات المقبلة.

ويشهد النادي الأهلي، اليوم الجمعة، غلق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء، حيث كان قد تم فتح باب الترشح يوم السبت الماضي على أن يتم غلقه اليوم.

قائمة الخطيب

وأعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري، وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجى أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

