مشتل جامعة القناة يسوق نباتات الزينة للمواطنين (صور)

أعلنت جامعة قناة السويس، بقيادة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة عن بدء مشتل الجامعة في توفير وبيع مجموعة متميزة من نباتات الزينة، وذلك بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

طرح العديد من نباتات الزينة

ويضم مشتل جامعة قناة السويس العديد من النباتات التي تناسب مختلف الأذواق والاستخدامات، ومنها نباتات الريحان وستليرا وعصفور الجنة، إلى جانب تشكيلة متنوعة من الصبارات والنباتات الطبية والعطرية مثل الزعتر.

بالإضافة إلى نباتات ظل المكاتب، ونبات الإسيك، والوكاسيا، والفيكس بمختلف أنواعه، وغيرها من النباتات التي تضفي لمسات جمالية وبيئية مميزة على الحدائق والمكاتب والمنازل.

مشتل جامعة قناة السويس،فيتو

الهدف من تلك الخدمة

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمركز الخدمة العامة بجامعة قناة السويس، وحرصه على تقديم منتجات عالية الجودة، وتشجيع الطلاب والعاملين على الاهتمام بالمسطحات الخضراء والزينة النباتية، بما يساهم في نشر ثقافة الجمال البيئي وتعزيز الوعي بأهمية النباتات في تحسين جودة الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.