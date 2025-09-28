الأحد 28 سبتمبر 2025
مشتل جامعة القناة يسوق نباتات الزينة للمواطنين (صور)

مشتل جامعة قناة السويس،فيتو
مشتل جامعة قناة السويس،فيتو

أعلنت جامعة قناة السويس، بقيادة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة عن بدء مشتل الجامعة في توفير وبيع مجموعة متميزة من نباتات الزينة، وذلك بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة القناة يكشف عن استحداث جائزتين جديدتين خلال تكريم الفائزين بالتميز البحثي

قيادات جامعة القناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة تحية العلم (صور)

طرح العديد من نباتات الزينة 

ويضم مشتل  جامعة قناة السويس العديد من النباتات التي تناسب مختلف الأذواق والاستخدامات، ومنها نباتات الريحان وستليرا وعصفور الجنة، إلى جانب تشكيلة متنوعة من الصبارات والنباتات الطبية والعطرية مثل الزعتر. 

 بالإضافة إلى نباتات ظل المكاتب، ونبات الإسيك، والوكاسيا، والفيكس بمختلف أنواعه، وغيرها من النباتات التي تضفي لمسات جمالية وبيئية مميزة على الحدائق والمكاتب والمنازل.

مشتل جامعة قناة السويس،فيتو
مشتل جامعة قناة السويس،فيتو

الهدف من تلك الخدمة 

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمركز الخدمة العامة بجامعة قناة السويس، وحرصه على تقديم منتجات عالية الجودة، وتشجيع الطلاب والعاملين على الاهتمام بالمسطحات الخضراء والزينة النباتية، بما يساهم في نشر ثقافة الجمال البيئي وتعزيز الوعي بأهمية النباتات في تحسين جودة الحياة. 

