رئيس جامعة القناة يكشف عن استحداث جائزتين جديدتين خلال تكريم الفائزين بالتميز البحثي

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز البحثي، وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وتحت الإشراف العام للدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



أبرز المشاركين في الفعاليات

وشارك في الفعاليات الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا السابق، وجاء الإشراف التنفيذي للدكتور باسم المغربي، وبحضور بعض عمداء الكليات ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين المكرمين.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

رئيس الجامعة يهنئ الفائزين

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الفائزين بجوائز التميز البحثي، كما تقدم بالتهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات العلمية والبحثية.

وأكد "مندور" حرص الجامعة على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز مكانة البحث العلمي، ورعاية الباحثين والعلماء، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، ألقى الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الكلمة الافتتاحية للحفل، حيث رحب بالحضور مؤكدًا أن الجامعة تحتفل اليوم بتتويج جهود أبنائها الذين أسهموا بإنجازات بحثية تليق باسمها العريق، مشيرًا إلى أن التكريم لا يخص الأفراد فقط، بل هو احتفاء بقيمة العلم وروح المثابرة والإبداع، ورسالة بأن الجهد والتميز هما أساس تقدم المجتمع.

كما أعرب نائب رئيس الجامعة عن اعتزازه بالفائزين بالجوائز التشجيعية، مؤكدًا أن تكريمهم استثمار في طاقات إبداعية واعدة.

وكشف عن استحداث جائزتين جديدتين هذا العام، هما جائزة أفضل معمل بحثي لتشجيع بيئات البحث التطبيقي المتميزة، وإطلاق نداء لمشاريع بحثية جماعية مبتكرة تستهدف تعزيز التعاون بين التخصصات ومواجهة التحديات المجتمعية.

وشهد الحفل أيضًا العديد من التكريمات بدء بتكريم لجان التحكيم التي شملت لجنة النشر الدولي، ولجنة جوائز الجامعة، ولجنة دعم رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز الجامعة، والفائزين بجوائز النشر الدولي من مختلف الكليات.

كما تخلل الحفل تكريم ماجدة محمد عبد القادر مدير إدارة البحوث بقطاع الدراسات العليا بمناسبة بلوغها سن التقاعد، تقديرًا لمجهوداتها الكبيرة وعطائها المستمر طوال فترة عملها بالقطاع.

واختتم "زغلول" كلمته بتقديم التهنئة للفائزين والفائزات، مؤكدًا أن ما شهده اليوم هو محطة انطلاق جديدة تعكس حرص الجامعة على ترسيخ مكانتها كصرح أكاديمي رائد في إنتاج العلم وبناء الإنسان وصناعة المستقبل.



