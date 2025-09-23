الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في التعليم العالي

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
ads

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

 د. عز الدين حسيني سليمان جاد، نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.

د. أشرف محمد موسى حسن، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب.

د. عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين – جامعة السويس.

د. لمياء مصطفى مصطفى محمد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق – جامعة مطروح.

د. عبدالعزيز إبراهيم أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية – جامعة دمنهور.

د. عماد سمير محمود علي، عميدًا لكلية علوم الرياضة – جامعة أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قيادات جامعية جديدة كلية السياحة والفنادق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي جامعة السويس جامعة جنوب الوادي جامعة مطروح

مواد متعلقة

سائق أوبر بدرجة بروفيسور.. مرتبات أساتذة الجامعات «فيها إنَّ».. بعضهم يبحث عن «حياة كريمة» بالعمل قائدا للسيارات لتدبير الحد الأدنى من المتطلبات.. ويواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة

معيدون بـ «السُّخرة».. مرتبات محدودة ومعاملة غير لائقة.. وبعض أساتذة الجامعة يستبيحون جهودهم وأبحاثهم

مافيا الماجستير والدكتوراه.. بزنس الرسائل العلمية يغزو الجامعات.. تحالف مشبوه بين المراكز الخاصة وبعض المشرفين.. الباحث الخليجى يمثل ثروة لمراكز “بير السلم”.. والأسعار تتراوح بين 1000 و5000 دولار

الديكتاتور!.. رؤساء جامعات يتعاملون بمنطق “الحاكم بأمره”.. وأكاديميون: الجهل بالقانون واللوائح السبب والطالب كبش فداء.. والفساد قد يصل لرؤساء الأقسام

"رعاية المبتكرين والنوابغ" يعلن عن 45 منحة دراسية ممولة بالكامل للعام الجامعي الجديد

سبوبة الجامعات الأهلية.. رؤساء الجامعات الحكومية يعينون أنفسهم مشرفين عليها لضمان استمرارهم بعد المعاش.. وأكاديميون: مخالف للقانون ويفرغ التجربة من مضمونها

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads