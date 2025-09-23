قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

د. عز الدين حسيني سليمان جاد، نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.

د. أشرف محمد موسى حسن، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب.

د. عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين – جامعة السويس.

د. لمياء مصطفى مصطفى محمد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق – جامعة مطروح.

د. عبدالعزيز إبراهيم أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية – جامعة دمنهور.

د. عماد سمير محمود علي، عميدًا لكلية علوم الرياضة – جامعة أسيوط.

