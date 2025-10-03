الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد هجوم مانشستر، الداخلية البريطانية تدعو المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى إلغاء المظاهرات

مظاهرات داعمة لفلسطين
مظاهرات داعمة لفلسطين

دعت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى إلغاء المظاهرات "لبضعة أيام على الأقل" عقب الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في مانشستر.

وجاءت تصريحاتها في ظل خطط لتنظيم مظاهرات حاشدة نهاية هذا الأسبوع، بينما شهدت العاصمة لندن تجمع مئات النشطاء أمام بوابات مقر الحكومة في داونينغ ستريت في وستمنستر يوم أمس، احتجاجا على اعتقال أعضاء من أسطول "الصمود العالمي".

وأثارت المسيرة التي خرجت بعد ساعات قليلة من مقتل شخصين في هجوم بالسكاكين خارج كنيس هيتون بارك في مانشستر، جدلا واسعا وانتقادات شديدة، حيث اعتبرها البعض تصرفا "مخزيا وغير محترم" بسبب توقيتها الحساس.

ومع ترقب المزيد من المظاهرات، قالت وزيرة الداخلية: إن على المشاركين المحتملين أن "يمنحوا المجتمع اليهودي فرصة لاستيعاب ما حدث"، داعية المحتجين إلى السماح لليهود "ببدء عملية الحداد".

وأكدت: "أنا محبطة للغاية من أن بعض المنظمين لم يستجيبوا للدعوة للتراجع. وما زلت أطالب الجميع بإظهار التضامن والمحبة لعائلات الضحايا ولمجتمعنا اليهودي".

ودافعت وزيرة الداخلية عن الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء، مؤكدة أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يشجع على تصاعد الأعمال المعادية للسامية، وقالت: "المسؤول الوحيد عن هذا الهجوم المدمر على مجتمعنا اليهودي هو المنفذ نفسه. وقد ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص إضافيين، ومن المهم أن تستمر التحقيقات وأن يأخذ القضاء مجراه. وهذا الأمر منفصل تماما عما يحدث في الشرق الأوسط".

وأضافت أن "الحكومة، منذ اليوم الأول لتوليها السلطة، تعمل بجد ضمن المساعي الدبلوماسية وفي محادثات حساسة وصعبة، تهدف إلى إنهاء تلك الحرب المدمرة. لقد فقدت أرواح كثيرة جدا، ونحن نريد أن نرى إسرائيل آمنة ومحصنة جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية مستقلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل فلسطين وزيرة الداخلية البريطانية مانشستر

مواد متعلقة

اندلاع حريق هائل في أكبر مصفاة نفط على الساحل الغربي الأمريكي (فيديو)

وزير خارجية فرنسا: اعترافنا بدولة فلسطين خطوة أولى لإحلال السلام

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على آخر سفن أسطول الصمود

بعد خفض الفائدة، تعرف على سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي ويتقدم وأعضاء قائمته بأوراق ترشحهم لانتخابات الأحمر

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

"سأواصل العمل مع الأسطورة"، خالد مرتجي يعلن ترشحه لمنصب أمين صندوق الأهلي

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads