التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

سجلت أسعار الفاكهة لبعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، وخاصة المستوردة، وذلك مع انتهاء موسم الفاكهة الصيفية لبعض الأصناف التي على رأسها: البرتقال الصيفى، العنب البناتى، التفاح المصرى، الكريز، الكمثرى الخشابى، البلح سلمى، برقوق فيكتوريا، فضلًا عن جميع أصناف المانجو ماعدا الفجر كلان والكيت والنعومي والفص.

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة الأغلى في السوق المحلي؛ خلال السطور الأتية:

التوت على رأس قائمة الفواكه الأغلى في السوق المصري

جاء التوت على رأس قائمة الفواكه الأغلى في السوق المصري، وجاءت أسعاره كالأتي:

بلغ سعر راسبيري نيفرتوت «فاكهة التوت» نحو 1360 جنيهًا، وعبوة وزن 125 جرامًا بـ 170 جنيهًا.

بلغ سعر توت بلدي أحمر «راسبري محلي» وزن كيلو نحو 1280 جنيهًا، وعبوة وزن 125 جرامًا بـ 160 جنيهًا.

بلغ سعر توت أسود نحو 173 جنيهًا للكيلو.

وعن أسعار الفاكهة الأغلى في السوق المحلية فشملت الآتي:

بلغ سعر كيلو كريز نحو 575 جنيهًا. بلغ سعر أناناس ذهبي نحو 420 جنيهًا. بلغ سعر كيلو فاكهة التنين «دراجون فروت» نحو 375 جنيهًا. بلغ سعر مانجو فص عويس وزن كيلو نحو 215 جنيهًا. بلغ سعر كيلو الكمثرى مستورد نحو 200 جنيه. بلغ سعر كيلو قشطة عبدالرازق نحو 200 جنيه. بلغ سعر كيلو كمثرى أفريقي نحو 186 جنيهًا. بلغ سعر برقوق أصفر مستورد وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو نكتارين مستورد نحو 179 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو خوخ طعمية نحو 169 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو برقوق أصفر نحو 167 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أناناس سكري نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الخوخ مستورد نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو مشمش مستورد نحو 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برقوق من 137 إلى 145 جنيهًا. تراوح سعر كيلو موز مستورد من 115 إلى 120 جنيهًا. بلغ سعر كيلو تفاح أصفر مستورد نحو 116 جنيهًا. بلغ سعر تين برشومي أبيض وزن كيلو نحو 100 جنيه. بلغ سعر كمثرى بلدي وزن كيلو نحو 70 جنيهًا.

