المفوض العام للأونروا: لا مكان ولا أحد آمن في غزة ونعمل في ظروف بالغة القسوة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين: إن إسرائيل قصفت 10 مبان للأونروا بغزة خلال 4 أيام، بينهم عيادتان و7 مدارس تُستخدم حاليا كملاجئ لآلاف النازحين.

الأونروا: لا مكان ولا أحد آمن في غزة

وأضاف فيليب لازاريني: لا مكان ولا أحد آمن في غزة وشمالها وإسرائيل تنفذ حملة تدمير للمباني المرتفعة ما يزيد من معاناة النزوح القسري.

وتابع: إيقاف الرعاية الصحية في مخيم الشاطئ شمال غزة، وخدمات المياه والصرف تعمل بنصف طاقتها وفرق الأونروا (11 ألف موظف) تواصل العمل رغم الظروف اللا إنسانية وكم من الوقت يستغرق الوصول إلى وقف إطلاق نار فوري؟

