ترامب يوقع مرسوما يعتبر أي هجوم على قطر تهديد مباشر للأمن الأمريكي

أصدر البيت الأبيض، أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان ضمان أمن دولة قطر، بتاريخ 29 سبتمبر 2025، يؤكد من خلاله التزام الولايات المتحدة بحماية أمن قطر وسلامة أراضيها في مواجهة أي اعتداء خارجي.

تعاون وثيق ومصالح مشتركة

وينص الأمر في قسم السياسة على أن الولايات المتحدة ودولة قطر ارتبطتا على مر السنوات بتعاون وثيق ومصالح مشتركة وعلاقات قوية بين القوات المسلحة للبلدين، مشيرًا إلى أن قطر استضافت القوات الأمريكية وساهمت في عمليات أمنية حيوية، كما لعبت دورًا مهمًا في الوساطة لحل نزاعات إقليمية ودولية.

وبناءً على ذلك، تعتبر الولايات المتحدة أن ضمان أمن قطر وسلامة أراضيها ضد أي عدوان خارجي يمثل سياسة رسمية لها.

وفي قسم الالتزام، أوضح الأمر التنفيذي أن أي هجوم مسلح يستهدف أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية سيُعد تهديدًا للسلام والأمن الأمريكي، وفي حال وقوع مثل هذا الهجوم، ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات المشروعة والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإن لزم الأمر العمل العسكري، لحماية مصالحها ومصالح قطر وإعادة الاستقرار.

خطط طوارئ مشتركة مع قطر لضمان استجابة سريعة

وكُلّف وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، بوضع خطط طوارئ مشتركة مع قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي اعتداء خارجي. ووجه وزير الخارجية بإعادة التأكيد على هذا الضمان لقطر والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لتقديم الدعم اللازم، إضافة إلى استمرار الشراكة مع قطر في جهود الوساطة وحل النزاعات استنادًا إلى خبرتها الدبلوماسية الواسعة.

الأمر لا يخل بصلاحيات الجهات التنفيذية الأخرى

ويؤكد قسم التنفيذ أن جميع الوكالات الحكومية الأمريكية ملزمة باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ الأمر بما يتفق مع القانون.

أما الأحكام العامة، فتشير إلى أن الأمر لا يخل بصلاحيات الجهات التنفيذية الأخرى، ويتم تنفيذه وفق القوانين والموارد المالية المتاحة، ولا ينشئ أي حقوق قانونية قابلة للتقاضي ضد الولايات المتحدة أو مؤسساتها، وأن تكاليف نشر الأمر ستتحملها وزارة الخارجية الأمريكية.

المرسوم وُقع باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتاريخ 29 سبتمبر 2025.

