البيت الأبيض: الولايات المتحدة عرضت ضمانات أمنية لقطر بعد الهجوم الإسرائيلي

أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة عرضت على قطر ضمانات أمنية، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة.

رسالة أمريكية لدول الخليج

يأتي التحرك الأمريكي في إطار جهود واشنطن لطمأنة حلفائها في الخليج، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات العسكرية بعد التصعيد الأخير.

أهمية قطر في المنطقة بالنسبة لأمريكا

تُعد الدوحة لاعبًا محوريًا في ملف الوساطات الإقليمية، كما تستضيف قاعدة العديد الجوية التي تُعد من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

الخطوة تعكس حرص واشنطن على حماية مصالحها وحلفائها في المنطقة، ومنع انتقال التوتر إلى دول الخليج، بما يهدد أمن إمدادات الطاقة وممرات الملاحة الدولية.

وأصدر البيت الأبيض، أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان ضمان أمن دولة قطر، بتاريخ 29 سبتمبر 2025، يؤكد من خلاله التزام الولايات المتحدة بحماية أمن قطر وسلامة أراضيها في مواجهة أي اعتداء خارجي.

وينص الأمر في قسم السياسة على أن الولايات المتحدة ودولة قطر ارتبطتا على مر السنوات بتعاون وثيق ومصالح مشتركة وعلاقات قوية بين القوات المسلحة للبلدين، مشيرًا إلى أن قطر استضافت القوات الأمريكية وساهمت في عمليات أمنية حيوية، كما لعبت دورًا مهمًا في الوساطة لحل نزاعات إقليمية ودولية.

