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خارج الحدود

الاحتلال يعتقل مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص

مروان الهمص
مروان الهمص

أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت مدير المستشفيات الميدانية مروان الهمص.

الاحتلال يعتقل مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص

 

وقال منير البرش: “الاعتقال جاء في أثناء زيارته لمستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس ونحمل الاحتلال المسؤولية عن سلامة الدكتور مروان الهمص”.

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وأكد البرش أن هناك 19 وفاة نتيجة الجوع خلال 24 ساعة، مضيفا: سجلنا استشهاد 95 شخصا خلال 24 ساعة في مراكز توزيع المساعدات، وإجمالي ضحايا مراكز المساعدات بلغ 1017 شهيدا و6400 مصاب.

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غزة قوات الاحتلال مروان الهمص

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