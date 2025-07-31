للخيانة عنوان، جماعة "أبو شباب" تتخذ خطوة جديدة لتأسيس "غزة الجديدة" (فيديو)

قالت جماعة "ياسر أبوشباب" إنها أجلت عشرات الفلسطينيين من مناطق عدة في قطاع غزة إلى مناطق سيطرتها شرق مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.



ونشرت "أبو شباب" مقطع فيديو أظهر نقل عدد من الفلسطينيين من مخيمات النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة إلى مدينة رفح، حيث تنتشر قواتها هناك بحماية إسرائيلية.

وأظهر الفيديو إجراء فحوصات طبية للفلسطينيين الذين وصلوا إلى المكان، مع عبارة: "بدأ اليوم التالي لحماس".

وطالب ياسر أبو شباب، في وقت سابق، الولايات المتحدة ودول العالم بالاعتراف بإدارة فلسطينية مستقلة تحت إدارته، داعيا إلى إقامة ممرات آمنة لنقل الفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة إلى المناطق التي يسيطر عليها شرق مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.

وقال أبو شباب: "تدعو القوات الشعبية، نيابة عن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين في غزة، الولايات المتحدة والدول العربية إلى الاعتراف رسميًا بإدارة فلسطينية مستقلة تحت إدارة القوات الشعبية لشعب غزة ودعمها".

وزعم أن مثل هذه الخطوة ستكون مقدمة لبناء "غزة الجديدة، الخالية من كل أفكار العنف والمحلي" وفق تعبيره.

وأضاف: "بينما لا يزال معظم سكان غزة يعانون مع استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل، فإن الأمر مختلف بالنسبة لآلاف الأشخاص في رفح الشرقية؛ فبالنسبة لهم، انتهت الحرب بالفعل".

وتابع: "تمكنت القوات الشعبية، وهي مجموعة فلسطينية مستقلة تحت قيادتي، من تأمين بضعة كيلومترات مربعة من الأرض"، مدعيا أن "القوات الشعبية ليست حركة أيديولوجية، بل حركة براجماتية، هدفها الأساسي هو فصل الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بحماس عن أتون الحرب" بحسب قوله.

وأفاد بأن "نجحت الدوريات المسلحة الخاصة بنا في إبعاد حماس وغيرها من الجماعات المسلحة عن المنطقة التي نتواجد بها، ونتيجة لذلك، أصبحنا نعيش وكأننا لسنا في غزة على الإطلاق".



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