بن غفير يصل ميناء أسدود لمتابعة التحقيق مع ناشطي أسطول الصمود

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير وصل ميناء أسدود حيث يجري التحقيق مع ناشطي أسطول الصمود.

وفي السياق ذاته، نقلت أي بي سي عن رسائل أعضاء ديمقراطيين بالكونجرس لوزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو: إن 24 أمريكيا بين ركاب أسطول المساعدات إلى غزة.

ركاب أسطول غزة معرضون لخطر جدي

وجاء في رسائل أعضاء الكونجرس: يجب حماية المدنيين على متن أسطول المساعدات لغزة ونحذر من أن ركاب الأسطول لغزة معرضون لخطر جدي.

وأكد أعضاء الكونجرس، أن مئات المتطوعين أبحروا من أكثر من 40 دولة لإيصال مساعدات لغزة، وسفن الأسطول تعرضت بالفعل لهجمات بمسيرات 3 مرات على الأقل.

