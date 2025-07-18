3 أغسطس.. بدء تسليم 816 وحدة بمشروع جنة 4 بمدينة الشيخ زايد

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم (816) وحدة سكنية من مشروع الإسكان جنة (4) بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك بدءا من يوم الأحد 3/8/2025، على أن يستمر التسليم في أيامٍ محددة طبقًا للمعلن من جهاز مدينة الشيخ زايد.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مواصلة دفع الأعمال للانتهاء من الوحدات المتبقية بالمشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها.



وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم الوحدات بتوسعات المدينة الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، على أن يتم تسليم وحدات العمارة 145، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات العمارة 144، يوم الأربعاء 6/8/2025، ووحدات العمارة 143، يوم الأحد 10/8/2025، ووحدات العمارة 142، يوم الأربعاء 13/8/2025، ووحدات العمارة 141، يوم الأحد 17/8/2025، ووحدات العمارة 140، يوم الأربعاء 20/8/2025.



وأضافت رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 112، يوم الأحد 24/8/2025، ووحدات العمارة 113، يوم الأربعاء 27/8/2025، ووحدات العمارة 114، يوم الأحد 31/8/2025، ووحدات العمارة 115، يوم الأربعاء 3/9/2025، ووحدات العمارة 116، يوم الأحد 7/9/2025، ووحدات العمارة 117، يوم الأربعاء 10/9/2025، ووحدات العمارة 118، يوم الأحد 14/9/2025، ووحدات العمارة 119، يوم الأربعاء 17/9/2025.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 120، يوم الأحد 21/9/2025، ووحدات العمارة 139، يوم الأربعاء 24/9/2025، ووحدات العمارة 127، يوم الأحد 28/9/2025، ووحدات العمارة 128، يوم الأربعاء 1/10/2025، ووحدات العمارة 135، يوم الأحد 5/10/2025، ووحدات العمارة 137، يوم الأربعاء 8/10/2025، ووحدات العمارة 138، يوم الأحد 12/10/2025، ووحدات العمارة 121، يوم الأربعاء 15/8/2025، ووحدات العمارة 122، يوم الأحد 19/10/2025، ووحدات العمارة 123، يوم الأربعاء 22/10/2025.

وقالت: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 26/10/2025، ووحدات العمارة 125، يوم الأربعاء 29/10/2025، ووحدات العمارة 126، يوم الأحد 2/11/2025، ووحدات العمارة 129، يوم الأربعاء 5/11/2025، ووحدات العمارة 131، يوم الأحد 9/11/2025، ووحدات العمارة 132، يوم الأربعاء 12/11/2025، ووحدات العمارة 133، يوم الأحد 16/11/2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 19/11/2025، ووحدات العمارة 130، يوم الأحد 23/11/2025، ووحدات العمارة 136، يوم الأربعاء 26/11/2025.

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