موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية

منح بنك ناصر الاجتماعي
منح بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية، فيتو

انتهت أمس الخميس آخر فرصة للتسجيل في  المنح الدراسية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وتحمل اسم "منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على شهادة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل)، من الدور الأول، بشرط توافر الاستحقاق الاجتماعي.

وتغطي المنحة كافة المصروفات الدراسية بالكامل، إضافة إلى توفير سكن طلابي مناسب يشمل التغذية ومماثل للمدن الجامعية.

موعد إعلان نتيجة منحة بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية

وحدد مجلس الجامعات الأهلية فتح باب التسجيل لمنحة بنك ناصر الاجتماعي اعتبارا من يوم الجمعة الماضي 26 سبتمبر واستمر حتى الخميس 2 أكتوبر 2025.

وتعلن نتيجة المنح غدا السبت 4 اكتوبر 2025.

تخصصات منحة على مصيلحي بالجامعات الأهلية 

تشمل المنحة دراسة تخصصات في المجالات الآتية:

 الطب
التمريض
الطب البيطري
الحاسبات والذكاء الاصطناعي
الزراعة
إدارة الأعمال
السياحة
والفنون والتصميم

الجامعات المتاح بها الالتحاق بمنحة بنك ناصر الاجتماعي 

كما حدد مجلس الجامعات الأهلية، الجامعات التي يتوفر فيها التقديم للحصول على المنحة وهي كالتالي:

  • جامعة الملك سلمان الدولية
  • جامعة أسيوط الأهلية
  • جامعة  جنوب الوادي الأهلية
  • جامعة سوهاج الأهلية
  • جامعة الوادي الجديد الأهلية
  • جامعة الأقصر الأهلية

