انتهز الفرصة، غدا آخر موعد للتسجيل في منحة بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية

تنتهي غدا الخميس آخر فرصة للتسجيل في المنح الدراسية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وتحمل اسم "منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على شهادة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل)، من الدور الأول، بشرط توافر الاستحقاق الاجتماعي.

وتغطي المنحة كافة المصروفات الدراسية بالكامل، إضافة إلى توفير سكن طلابي مناسب يشمل التغذية ومماثل للمدن الجامعية.

آخر موعد للتقديم في منحة بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية

وحدد مجلس الجامعات الأهلية فتح باب التسجيل لمنحة بنك ناصر الاجتماعي اعتبارا من يوم الجمعة الماضي 26 سبتمبر ويستمر حتى الخميس 2 اكتوبر 2025، على ان تعلن النتائج يوم السبت 4 أكتوبر.

ويمكن للطلاب التقديم للمنحة من هنــــــــــــــا.

مجالات منحة بنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات الأهلية

تشمل المنحة دراسة تخصصات في المجالات الآتية:

الطب

التمريض

الطب البيطري

الحاسبات والذكاء الاصطناعي

الزراعة

إدارة الأعمال

السياحة

والفنون والتصميم

شروط الحصول على منحة بنك ناصر لطلاب الجامعات الأهلية

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.

أن يكون الطالب حاصلا على شهادة ثانوية عامة /مدارس تجريبية/STEM/مدارس النيل، من الدور الأول عام 2025.

أن يكون المجموع أقل من الحد الأدنى للقبول بالكلية المناظرة بالجامعات الحكومية بحد أقصى 3% في نفس العام.

استيفاء شروط القبول الخاصة بالكلية/البرنامج.

تقديم بيان شخصي (Personal Statement) يوضح الدوافع والمهارات.

الحفاظ على تقدير عام جيد جدًا ومعدل فصلي مناسب (GPA) طوال فترة الدراسة.

عدم الحصول على منحة أخرى تغطي المصروفات الدراسية بالكامل.

توقيع إقرار بالالتزام بشروط المنحة، مع التعهد برد قيمتها في حالة الإخلال بها.

تقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة علي مصيلحي بالجامعات الأهلية

شهادة ميلاد بالرقم القومي.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إثبات محل إقامة (فاتورة كهرباء/مياه/غاز حديثة).

بحث اجتماعي يوضح الظروف الاجتماعية والمالية للأسرة (مكافآت تكافل وكرامة من التضامن الاجتماعي – إن وجد).

ويجب العلم انه لن تُسلَّم المستندات باليد، ويقتصر التقديم على الموقع الإلكتروني لكل جامعة فقط فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.