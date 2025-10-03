تنفيذ 20 ألف شقة ضمن "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

استقبل المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، المهندس أحمد إسماعيل، عضو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن رفع مستوى جودة التنفيذ وضمان تسليم الوحدات للمواطنين بالشكل الأمثل.

وأوضح المهندس أحمد العربي، أنه جارٍ دفع معدلات التنفيذ لعدد ( ٨٣٤ ) عمارة إسكان إجتماعى بالمرحلة السادسة بإجمالي عدد ( ٢٠٠١٦ ) وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين محور منخفض الدخل نموذج ٩٠ م٢ (تشطيب كامل)، علما بأن عدد الأدوار للعمارة ( ٦ ) أدوار وتحتوي كل عمارة على (٢٤) وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام.

كما قام مسئولو إدارات تنفيذ الإسكان بمرافقة عضو وحدة الدعم الفني لوزارة الاسكان بجولة ميدانية لمتابعة عمارات المرحلة السادسة بمحور محدودي الدخل، حيث تم الوقوف على تقدم الأعمال، ومراجعة التصميمات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب عمل معرض لنماذج السيراميك والاجهزة الصحية واكسسوارات التشطيبات التي تناسب المشروع من حيث الشكل والجودة والذوق العام.

كما تم المرور على مشروع سكن لكل المصريين محور متوسط الدخل والتأكيد على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

وفي ختام الزيارة تم التأكيد على استمرار المتابعة اليومية والتنسيق الكامل بين الشركات المنفذة وجهات الإشراف، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي عقبات ميدانية قد تواجه فرق العمل.

