أفادت شبكة بي بي سي البريطانية في تقرير لها اليوم الخميس، أن الوسطاء على تواصل مع عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة.

قائد الجناح العسكري لحماس بغزة: مستمر في القتال وأرفض مقترح ترامب

وقالت بي بي سي إن "بعض القيادة السياسية في التنظيم مستعدة لقبول مقترح ترامب - مع تعديلات"، إلا أن عز الدين الحداد أشار إلى أنه لا يوافق على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وأكدت البي بي سي في تقريرها أن الحداد يعتقد أن هدف اقتراح ترامب هو "تصفية حماس "، ولذلك سواء وافقت حركة حماس أم لا – فهو مصمم على الاستمرار في القتال.



في الوقت نفسه، أفادت الشبكة البريطانية بأن جزءًا من القيادة السياسية في حركة حماس مستعد لقبول الاقتراح - ولكن مع تعديلات. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن تأثيرهم غير كاف، لأن الجناح العسكري هو الذي يحتجز المختطفين.



مع ذلك، أفادت القناة السعودية "الحدث" نقلًا عن مصادر فلسطينية أن "حماس لا تزال تجري مشاورات مع الفصائل والوسطاء". وبحسب المصادر التي أيدت التقرير، "فإن الفصائل الفلسطينية أعربت عن مخاوف بشأن بعض البنود في خطة ترامب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.