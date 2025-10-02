الخميس 02 أكتوبر 2025
أهلي جدة يتعاقد مع مدير رياضي برتغالي

باراز، فيتو
باراز، فيتو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الخميس، تعيين البرتغالي روي بيدرو باراز، في منصب المدير الرياضي للنادي الملقب بـ الراقي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط أهلي جدة، لبناء منظومة فنية وإدارية متكاملة خلال الموسم الحالي 2025-2026، بما يواكب طموحات الجماهير وتوجهات الشركة نحو مشروع رياضي مستدام.

تعليق باراز على عمله مع أهلي جدة

وأعرب باراز في تصريحات للموقع الرسمي لأهلي جدة، عن اعتزازه بالانضمام إلى قلعة الراقي، مؤكدا تطلعه للتعاون مع جميع الإدارات والأجهزة الفنية واللاعبين، من أجل وضع أسس قوية لمستقبل ناجح محليا وقاريًا وعالميا.

ومن المنتظر أن يصل روي بيدرو باراز، إلى جدة، مطلع الأسبوع المقبل، لتولي مهامه رسميًا.

خبرة أوروبية رفيعة المستوى للبرتغالي باراز

يمتلك روي بيدرو باراز، خبرة واسعة في مجال الإدارة الرياضية، حيث قضى 5 مواسم ناجحة مع نادي بنفيكا البرتغالي، منذ عام 2021، قاد خلالها مشروع تطوير شامل للنادي، شمل إعادة هيكلة منظومة الكشافين، وإنشاء قسم متخصص لتحليل البيانات وربطه بالعلوم الرياضية الحديثة.

كما عمل باراز، على تسهيل انتقال اللاعبين من الفئات السنية إلى الفريق الأول، وهي الاستراتيجية التي أثمرت عن ظهور جيل جديد من المواهب، وساهمت في نجاحات سوق الانتقالات لبنفيكا بين 2021 و2025، سواء من الناحية الفنية أو التجارية.

وتُوّجت هذه الجهود بتأهل بنفيكا على مدار 5 مواسم متتالية إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بالدوري والكؤوس المحلية، مما عزز مكانة النادي كواحدة من أبرز المنصات الأوروبية في اكتشاف وتطوير اللاعبين.

