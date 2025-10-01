نتنياهو: أسطول الصمود لن يصل قطاع غزة تحت أي ظرف

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أنّ سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أى ظرف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

تغيير مسار أسطول الصمود

بدورها، طلبت البحرية الإسرائيلية من أسطول الصمود تغيير مساره باتجاه ميناء أسدود.

قوات من سلاح البحرية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن قوات من سلاح البحرية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود وصعدت على متن سفن مشاركة في الأسطول.

