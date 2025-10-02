الخميس 02 أكتوبر 2025
خارج الحدود

شرطة الاحتلال: حققنا مع أكثر من 250 مشاركا بأسطول الصمود ونقلناهم للسجون

أسطول الصمود، فيتو
أسطول الصمود، فيتو

قالت شرطة الاحتلال: تسلمنا من الجيش أكثر من 250 مشاركا في أسطول الصمود وأخضعناهم للتحقيق ونقلناهم لمصلحة السجون.

 

السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس نقلا عن سلاح البحرية بجيش الاحتلال قوله: سيطرنا على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.

 

مئات الجنود من وحدات مختلفة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: عملية السيطرة على السفن شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة.

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية: جميع السفن يجري سحبها إلى ميناء أسدود ولن يتم إغراقها.

 

أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أى ظرف

وفي وقت سابق من أمس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنّ سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أى ظرف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

