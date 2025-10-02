الخميس 02 أكتوبر 2025
ديمقراطيون بالكونجرس: 24 أمريكيا بين ركاب أسطول الصمود

أسطول الصمود
أسطول الصمود

نقلت أي بي سي عن رسائل أعضاء  ديمقراطيين بالكونجرس لوزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو: إن 24 أمريكيا بين ركاب أسطول المساعدات إلى غزة.

ركاب أسطول غزة معرضون لخطر جدي

وجاء في رسائل أعضاء الكونجرس: يجب حماية المدنيين على متن أسطول المساعدات لغزة ونحذر من أن ركاب الأسطول لغزة معرضون لخطر جدي.

وأكد أعضاء الكونجرس، أن مئات المتطوعين أبحروا من أكثر من 40 دولة لإيصال مساعدات لغزة، وسفن الأسطول تعرضت بالفعل لهجمات بمسيرات 3 مرات على الأقل.

