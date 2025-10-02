الخميس 02 أكتوبر 2025
اقتصاد

شعبة الدواجن: سعر الكيلو 58 جنيهًا بالمزرعة وهذا سبب ارتفاع أسعار البيض

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا ووصلت إلى 58 جنيهًا في المزرعة، وهو مستوى يقل كثيرًا عن التكلفة الفعلية للإنتاج.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج ناسنا على فضائية المحور، أن السعر العادل يجب ألا يقل عن 65 جنيهًا لضمان استمرارية الإنتاج بشكل مستدام.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

وأشار السيد إلى أن أسباب الانخفاض تكمن في زيادة حجم الإنتاج بشكل كبير، انخفاض القوة الشرائية للأسر المصرية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك المدارس والكتب الدراسية.

ارتفاع أسعار البيض

أما بالنسبة للبيض، فأوضح السيد أن أسعار البيض ارتفعت غير مبررة، حيث وصل سعره إلى 175 جنيهًا للمستهلك، مشيرًا إلى أن الاستهلاك لا يزال مرتفعًا، مما يبرز الفارق الكبير بين إقبال المستهلك على الدواجن مقارنة بالبيض.

ضعف القدرة الشرائية

وأكد رئيس الغرفة أن الانخفاضات والارتفاعات في الأسواق تعكس بشكل مباشر ضعف الإمكانيات الشرائية للمستهلك المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

