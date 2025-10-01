شعبة الدواجن: 125 جنيهًا السعر العادل لكرتونة البيض (فيديو)

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن والبيض شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مما يمثل انفراجة للأسر المصرية بعد موجة الارتفاع التي تزامنت مع دخول المدارس.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، تقديم الإعلامية مروة شتلة، المذاع على “ الناس”، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة سجل 58 جنيهًا، وهو ما يعد سعرًا منخفضًا يرضي المستهلك لكنه لا يغطي التكلفة الفعلية للإنتاج التي لا تقل عن 65 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن السعر العادل للمستهلك يجب أن يكون في حدود 68 جنيهًا بعد التعبئة، مع ضرورة وجود رقابة صارمة على حلقات التداول لضمان شعور المواطن بهذا الانخفاض.

وأضاف أن أسعار البيض ارتفعت مؤخرًا مع زيادة الطلب مع دخول المدارس لتصل إلى 158 جنيهًا للكرتونة، قبل أن تتراجع إلى 150 جنيهًا، مؤكدًا أن السعر العادل للبيض لا يجب أن يتجاوز 125 جنيهًا حتى يتناسب مع دخول الأسر المصرية.

ولفت السيد إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يبلغ نحو 1.6 مليار دجاجة سنويًا، بالإضافة إلى 16 مليار بيضة، وهو ما يعكس وفرة في الإنتاج تساعد على استقرار الأسعار، محذرًا من أن استمرار خسائر المنتجين قد يؤدي إلى خروجهم من المنظومة، بما يهدد استقرار السوق.

وأوضح أن فصل الشتاء عادة ما يشهد تحديات خاصة بانتشار الأمراض الوبائية وارتفاع تكاليف التدفئة، غير أن هناك خططًا للوقاية والتقصي النشط والاستجابة السريعة للمزارع، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوفير الدواجن والبيض بأسعار مناسبة للمواطن.



