ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "ون أمريكا نيوز" اليوم الخميس، أن تسوية ملف قطاع غزة ستفتح الباب أمام تحقيق "السلام الشامل" في الشرق الأوسط، واصفًا ذلك بأنه سيكون "إنجازًا مذهلًا".

وأضاف ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة، رغم أنها استمرت 3000 عام، وسيكون لدينا أكثر من غزة بعد التسوية.

وتابع ترامب أنه بعد معالجة ملف غزة سننظر في أمر روسيا، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون هذا الملف سهلًا لكنه اتضح أنه أكثر تعقيدًا.

واستطرد: "لم يفعل أحد ما فعلته من قبل، لقد قمنا بحل سبع حروب، وقد تصبح ثمانية"، مؤكدًا أن عهده شهد تحركات غير مسبوقة على صعيد السياسة الخارجية ومحاولات لإرساء الاستقرار في مناطق النزاع".

