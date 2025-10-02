الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة رغم أنها استمرت 3000 عام

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "ون أمريكا نيوز" اليوم الخميس، أن تسوية ملف قطاع غزة ستفتح الباب أمام تحقيق "السلام الشامل" في الشرق الأوسط، واصفًا ذلك بأنه سيكون "إنجازًا مذهلًا".

وأضاف ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة، رغم أنها استمرت 3000 عام، وسيكون لدينا أكثر من غزة بعد التسوية.

 

ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة رغم أنها استمرت 3000 عام

وتابع ترامب أنه بعد معالجة ملف غزة سننظر في أمر روسيا، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون هذا الملف سهلًا لكنه اتضح أنه أكثر تعقيدًا.

واستطرد: "لم يفعل أحد ما فعلته من قبل، لقد قمنا بحل سبع حروب، وقد تصبح ثمانية"، مؤكدًا أن عهده شهد تحركات غير مسبوقة على صعيد السياسة الخارجية ومحاولات لإرساء الاستقرار في مناطق النزاع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب غزة روسيا الشرق الأوسط

مواد متعلقة

بوتين: مستعدون لدعم خطة ترامب في غزة

بوتين ردا على ترامب: تعالوا وحاولوا أن تتعاملوا مع النمر الورقي

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام ليل 0/1 في الشوط الأول

بزيادة 1000 جنيه، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الجنيه الذهب يفقد بريقه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

مدبولي يوجه تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق بسبب سد النهضة

ريال بيتيس يتقدم على لودوجوريتس 1-0 في الدوري الأوروبي في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، نيس يتأخر أمام فنربخشة بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads