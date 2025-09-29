الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
محمد سعد يختار مسلسل "جراب الحاوي" للعودة للدراما التليفزيونية

محمد سعد
محمد سعد

قرر الفنان محمد سعد المشاركة في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “جراب الحاوي”، حيث أن العمل سوف يتولى إخراج إبراهيم فخر ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب.

وكشف مصدر مقرب من محمد سعد أن ذلك السيناريو كان في الاساس فيلم سينمائي، إلا أن محمد سعد قرر أن يحوله إلى مسلسل درامي يعود من خلاله للدراما التليفزيونية.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد سعد بالدراما مسلسل “اكس لانس”، الذي يعرض في شهر رمضان 2023، ولم يحقق النجاح المطلوب، مما جعله يبتعد عن المنافسة لعامين متتاليين.

 

أما عن آخر أعمال محمد سعد السينمائية، كان فيلم “الدشاش”، الذي عرض بالسينمات منذ عدة أشهر وحقق نجاحا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنانة زينة وباسم سمرة ونسيرين طافش وخالد الصاوي ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

