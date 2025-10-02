اتحاد الغرف التجارية توضح آليات نجاح مقترح وزير الاستثمار بشأن إعداد وثيقة السياسة التجارية

قال المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إن إقرار وثيقة سياسة تجارية لمصر لن تكون مجرد إطار تنظيمي، بل هي أداة استراتيجية للتوازن بين الانفتاح على العالم وحماية المصالح الوطنية.

وأوضح أن نجاح مقترح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للوثيقة يتوقف على الإرادة السياسية، وتعاون الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ومشاركة مجتمع الأعمال في صياغة بنودها، بحيث تصبح وثيقة توافق وطني تضع مصر على مسار تجاري أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.

صياغة سياسة تجارية لمصر تمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية

وأشار المكاوى إلى أن صياغة سياسة تجارية لمصر تمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تحدد موقعها في خريطة التجارة الإقليمية والدولية، تنعكس بشكل مباشر على معدلات النمو وفرص الاستثمار وقدرة السوق المحلية على الصمود أمام المنافسة الخارجية.

بوصلة لتوجيه القرارات الاقتصادية

وأضاف أنه باعتبارها وثيقة وطنية متكاملة، يجب أن تكون بمثابة بوصلة لتوجيه القرارات الاقتصادية وضبط التوازن بين حماية المنتج المحلي والانفتاح على الأسواق العالمية، كما انها تساعد على تقليص عجز الميزان التجاري بشكل تدريجي. وجذب استثمارات صناعية وزيادة الصادرات غير التقليدية، وحماية السوق المحلي من الممارسات الضارة بالمنافسة، ورفع معدلات التشغيل من خلال التوسع الصناعي والخدمي.

حماية الصناعة الوطنية بفرض آليات عادلة للحد من الإغراق

وشدد على أهمية أن تتضمن الوثيقة، حماية الصناعة الوطنية بفرض آليات عادلة للحد من الإغراق. ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل إمداد محلية. وتشجيع التصنيع من أجل التصدير وليس فقط من أجل السوق الداخلي. وتنويع هيكل الصادرات بعيدًا عن الاعتماد على مواد خام أو سلع تقليدية.

وقال إنه يضاف إلى ذلك التوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف. وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية بما يختصر زمن وتكلفة التصدير، وتحقيق التوازن في الاستيراد، من خلال ترشيد استيراد السلع الكمالية مقابل التركيز على مدخلات الإنتاج، وتعزيز دور بورصة السلع لضبط أسعار القمح، السكر، الزيوت، وغيرها، دعم استيراد التكنولوجيا والآلات الحديثة اللازمة للتطوير الصناعي.

إنشاء منصة وطنية موحدة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود

وطالب بأن تتضمن أيضا سرعة التحول الرقمي في التجارة، بإنشاء منصة وطنية موحدة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. ورقمنة الإجراءات الجمركية لتقليل البيروقراطية. وإدماج الذكاء الاصطناعي في متابعة حركة السلع والأسعار.

