وزير الاستثمار: مصر ماضية قدما في تعزيز بيئة الأعمال

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإندونيسيا.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة.

واستعرض اللقاء فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم منتديات أعمال مشتركة في القاهرة وجاكرتا، بما يدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ويعزز الاستثمارات المتبادلة.

الخطيب: مصر ماضية قدمًا في تنفيذ سياسات داعمة لتحسين بيئة الاستثمار

وشدد الخطيب على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة للتعاون من خلال مجموعات عمل مشتركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين وتدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن مصر ماضية قدمًا في تنفيذ سياسات داعمة لتحسين بيئة الاستثمار، تتضمن تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من المستثمرين

وأكد الخطيب أن مصر ترحب بتوسيع نطاق الاستثمارات الإندونيسية، موضحًا أن السوق المصري يمثل بوابة محورية للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز من دور البلدين كشريكين استراتيجيين في المنطقة.

سفير إندونيسيا بالقاهرة: التعاون بين جاكرتا والقاهرة يمكن أن يشكل نموذجًا للتكامل الاقتصادي بين الدول النامية

من جانبه، أعرب السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الوفد المرافق يضم عددًا من ممثلي المؤسسات الاقتصادية الإندونيسية الراغبة في توسيع أنشطتها بالسوق المصري.

وأضاف رؤوف أن التعاون بين جاكرتا والقاهرة يمكن أن يشكل نموذجًا للتكامل الاقتصادي بين الدول النامية، حيث تتمتع إندونيسيا بخبرات واسعة يمكن توظيفها لخدمة احتياجات السوق المصرية وتعزيز العلاقات الثنائية على المدى الطويل.

