الأحد 03 أغسطس 2025
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إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمصرف ري بالفيوم

مستشفي اطسا المركزي،
مستشفي اطسا المركزي، فيتو

أصيب شخصين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف مياه ري بجانب طريق عزبة خلف ـ قرية أبو جندبر، دائرة مركز إطسا في الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم

انقلاب سيارة ملاكي في مصرف لري الأرض الزراعية

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز اطسا، يفيد  بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي في مصرف مياه بجانب طريق عزبة خلف ـ قرية أبو جندير، دائرة مركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين وجود مصابين، وتم نقلهما إلى مستشفى إطسا المركزي، وتم انتشال السيارة وتسيير حركة المرور.

 

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وتم العرض على النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولى التحقيق.

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