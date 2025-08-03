الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

حادث مأساوي.. انتشال 4 جثث من مستنقع مائي وإنقاذ مصاب بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت منطقة عزبة وحش بطريق بني سويف - الفيوم الزراعي، مأساة مؤلمة بعدما لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقًا في مستنقع مائي، وأُصيب آخر، في حادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.

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تفاصيل الحادث

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يُفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الفيوم، بغرق مجموعة من الشباب داخل مستنقع مائي أثناء نزولهم للاستحمام.

بالانتقال والفحص، تبين أن 5 شبان نزلوا إلى المياه، حيث تمكنت فرق الإنقاذ النهري من إنقاذ شابين، فيما لقي 3 مصرعهم غرقًا في البداية، ثم جرى انتشال جثمان طفل رابع بعد تكثيف أعمال البحث والتمشيط.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن انتشال جثامين كل من: حازم.ع.رد.ع، 10 سنوات، إسلام.ع.ع، 25 سنة، أحمد.ر.ع، 18 عامًا ؟ ياسين.ش.غ، 7 سنوات.

كما تم إنقاذ الطفل مصطفى.م.ع، 14 عامًا، ونقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى بسيارات الإسعاف، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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