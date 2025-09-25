سوريا: السيطرة على 80% من حرائق جبل التركمان بريف اللاذقية

أعلن مدير مديرية الدفاع المدني السوري في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال، اليوم الخميس، أن فرق الإطفاء استطاعت بعد جهود متواصلة على مدار خمسة أيام السيطرة على أكثر من 80% من البؤر المشتعلة، في جبل التركمان بريف المحافظة، وأوقفت تمدد النيران.

غرفة العمليات المركزية

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن كيال قوله إن غرفة العمليات المركزية تواصل تنسيق جهود فرق الإطفاء، التي باشرت تنفيذ عمليات التبريد في أكثر من 10 مواقع، مشيرًا إلى أن الجهود تتركز حاليًا على منع تجدد النيران وتأمين المناطق المتضررة.

تركزت الجهود على عملية التبريد ومكافحة النيران المتبقية

وبين كيال أن أبرز المناطق التي تمت السيطرة عليها هي برج القصب، إضافة إلى دير حنا والسكرية والريحانية، وطريق ربيعة باتجاه كسب، موضحًا أن فرق الإطفاء تعمل حاليًا على معالجة بؤر متفرقة في قرى زويك والسفكون وشمسين، حيث تركزت الجهود على عملية التبريد ومكافحة النيران المتبقية، بعد أن تقلص حجمها بشكل كبير ومنع امتدادها.

إخماد الحريق بالكامل قريبًا

وأعرب كيال عن أمله في أن تنهي فرق الإطفاء عملياتها بشكل كامل في تلك المناطق خلال الساعات القادمة، والإعلان عن إخماد الحريق بالكامل قريبًا، موضحًا أن فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء الأخرى المشاركة في إخماد الحريق، تعمل على مدار الساعة، وسط ظروف مناخية صعبة، والاستجابة تمت وفق خطة طوارئ مدروسة، تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والغابات الطبيعية.

وشهدت المناطق الحراجية في ريف اللاذقية الشمالي، حرائق واسعة خلال الفترة الماضية، أدت إلى خسائر كبيرة في المساحات الخضراء.

