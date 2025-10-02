أولياء أمور مدرسة بالإسكندرية يكتشفون عش ثعبان والإدارة تتدخل (صور)

شهدت مدرسة بالإسكندرية، حالة من الخوف بين أولياء الأمور والطلاب، بعد اكتشاف عش ثعبان على يد ولي أمر داخل المدرسة، وقيام أولياء الأمور بالتصوير والتوجه لإدارة المدرسة للتدخل حفاظا على حياة أبنائهم.

وأكد أولياء الأمور، أن ما شاهدوه هو ثعبان وليس سحلية أو أي شيء آخر ومن الواضح أنه موجود منذ فترة ولها وليف وذلك لوجود بيض داخل عشه، واصفين هذا الأمر بالكارثة التي قد تتسبب بلدغ أولادهم داخل المدرسة ووفاتهم لا قدر الله.

سد عش الثعبان

وتحركت إدارة مدرسة النصر للبنات وقامت بسد العش بالأسمنت ووعدت بإجراء مسح شامل، ولاقت الاستجابة استحسان أولياء الأمور ولكنهم طالبوا بعملية مسح شاملة فورا للمدرسة والبحث عن وجود ثعابين أخرى وأخرجها فورا من المدرسة قبل سد العش وقتلها حتى لا تحدث كارثة للتلاميذ والطلاب.

