تأجيل قضية الطفل "ياسين" لجلسة 15 أكتوبر للمرافعة

أجلت محكمة جنايات الطفل يالإسكندرية، ثاني جلسات هتك عرض الطفل "ياسين" جديد (13 عامًا) المصاب بتأخر النمو العقلي، والذي تعرض لاعتداء جنسي من قبل جاره المراهق (16 عامًا)، الذي استغل إعاقته وضعفه الجسدي والنفسي لتنفيذ جريمته، وذلك لجلسه 15 أكتوبر الجاري لفتح باب المرافعة للدفاع.

ووفقًا للمحضر رقم 10047 لسنة 2025 المُسجل بجنح عامرية أول، أفادت والدة الضحية بأن ابنها – الذي يعاني من إعاقة ذهنية تجعله يتصرف كطفل دون السادسة ويتحدث بصعوبة – تعرض للانتهاك أكثر من مرة داخل شقة الجاني، ما تسبب في إصابات جسدية بالمنطقة الخلفية من جسده.

وأكدت الأم أن الجاني، الذي يسكن في الدور الثاني أسفل شقتهم، قام باستدراج الطفل واستغلال حالته الصحية في يوم الحادث، مما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي للنيابة للتحقيق في الواقعة وملاحقة المعتدي قانونيًا.

وكشفت والدة الطفل "ياسين"، ضحية واقعة الاعتداء الجنسي بمساكن الكيلو 21 بالإسكندرية، عن تفاصيل صادمة للواقعة التي هزت المنطقة، مشيرة إلى أن نجلها، الذي يعاني من إعاقة ذهنية، غادر المنزل كعادته لشراء الحلوى من الشارع، إلا أنه عاد بعد فترة وجيزة في حالة من الذعر والارتباك، وتبرز على نفسه بسبب تلك الفعلة.

من جهته، قال محمد شمس، محامي الطفل ياسين: إن والد الطفل تواصل فورًا مع خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وتوجه لتحرير محضر بالواقعة، مضيفًا أنه تم القبض على المتهم الذي أقرّ بالواقعة، وإن حاول محاميه التلاعب ببعض التفاصيل، إلا أن تقرير الطب الشرعي أثبت هتك العرض، كما تعرف الطفل على الجاني أمام النيابة.

وأوضح شمس أن التحقيقات جرت بحضور متخصصة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، قامت بالتواصل مع الطفل ياسين، ونقلت أقواله للنيابة بطريقة تناسب حالته، وبناء على ذلك، أصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهم أربعة أيام، ثم 15 يومًا بعد ورود التحريات التي أثبتت الواقعة، تلاها قرار بالحبس 45 يومًا بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

