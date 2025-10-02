تجديد حبس فتاة 15يوما بعد قتلها بائع مناديل بالإسكندرية

قررت محكمة محرم بك الجزئية بوسط الإسكندرية، تجديد حبس فتاة متهمة بقتل بائع مناديل، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها النيابة العامة تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

كانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بدائرة القسم، وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف.

تبين من الفحص والمعاينة أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر، وبمناظرتها تبين إصابته بجرح عميق بالرأس وتهشم بالجمجمة.

توصلت التحريات المبدئية إلى أن المجني يعمل بائع مناديل بالمنطقة، وتوجد علاقة غير شرعية تربطه بفتاة تعمل بنفس مهنته، نشب بينهما مشادة كلامية بسبب رغبتها في إنهاء تلك العلاقة.

وأضافت التحريات أن المشادة بين المتهمة والمجنى عليه، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قامت خلالها المتهمة بالتقاط حجر من الأرض ضربته به على رأسه بقوة، ما تسبب في تهشيم جمجمته وإصابته التي أودت بحياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.