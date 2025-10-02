غيابات الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري

تأكد غياب 5 لاعبين عن صفوف الأهلي في مباراة كهرباء الإسماعيلية، المقررة بعد غد السبت، حيث يتصدر الغائبين محمود تريزيجيه للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الزمالك الأخيرة.

كما يغيب كل من أشرف داري وإمام عاشور للإصابة.

ويدخل قائمة الغيابات أيضا كل من: محمد عبد الله وأحمد عابدين ثنائي فريق الشباب المتواجد في كأس العالم المقامة حاليا في تشيلي.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عودة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق إلي قائمة مباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الجمعة، معسكر مغلق استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

