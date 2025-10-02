"رحلة عطائهم لن ‏تتوقف"، الخطيب يشكر رباعي مجلس إدارة الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية لكلٍّ من الدكتور محمد شوقي ‏والدكتور مهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين والمهندسة مي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية.

وشدد على أن ما ‏قدموه بكل ‏إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع.

وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي لن ‏تتوقف؛ للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره. ‏ ‏

