زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

سواء فاز محمد صلاح ابن مصر بجائزة الكرة الذهبية في البالون دور أو في استفتاء الفيفا كأفضل لاعب في العالم أو حتى قاد مصر للفوز بالمونديال أو لم يحدث، فنحن سنظل فخورين بهذا النجم فخورين، ليس لأنه قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي أو بطولة أوروبا، أو قاد المنتخب للمونديال ولكن فخورون بسميرة أحد أبناء مصر في الخارج.

أصبح محمد صلاح هو الصورة الإيجابية للعرب في الخارج، وعلى الرغم من نجوميته التي فاقت الحدود ما زال ابن مصر يسير بخطى ثابتة نحو المجد دون أن تشوبه شائبة…. لم يتورط في أي فعل مشين بل لو أن هناك جائزة رياضية لأفضل رياضي في العالم فإن محمد صلاح يستحقها عن جدارة واستحقاق.

محمد صلاح الذي لم تفعل به الفلوس كما فعلت بغيره…. جعلتهم يتصارعون على سيارة حديثة أو التفاخر بقصر هنا أو هناك لأنه فرض على نفسه سياجا من السرية، وأحسن التفريق بين ما هو عام وما هو خاص.

محمد صلاح ليس من رواد المقاهي والسهر بعد أن ظهرت عليه آثار النعمة، ولكنه يفعل كما أمر الدين…. أشياء كثيرة يفعلها محمد صلاح تجعلنا نتعلم منه.

إيناس مظهر

وهناك بنت مصرية أخرى تعزف بنجاح ووصلت إلى ما لم يصل إليه صحفي مصري في أروقة الفيفا ومن قبله الاتحاد الدولي لكرة اليد وهي الزميلة إيناس مظهر.

إيناس مظهر التي أعرفها منذ زمن -لن أفصح عنه- فقد كانت زميلة في كلية الإعلام قسم صحافة…إنسانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكل زملائها… دارت الأيام وأنا أتابع نجاحها في أروقة الاتحاد الدولي لكرة اليد ثم بعد ذلك في الفيفا.

لم تبخل عن أحد بمعلومة وعندما كنت منسقا إعلاميا للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو كانت هي وجهتي الأولى للتعرف على دوري خلال البطولة ولم تبخل علينا بشيء.

نعم هذه هي إيناس مظهر الست المصرية التي اجتهدت من أجل أن تصل إلى ما وصلت إليه.

بالأمس ظهرت صور مفبركة لصوت مصر في جائزة البالون دور، ويأتي محمد صلاح في مركز ثالث ورابع…. لم ينتظر أحد أن يسألها أو يتأكد من صحة الاسكرين الموزعة ولا أحد يعرف مصدرها….. لم أنتظر وأرسلت لإيناس ما وصلني، وكان ردها الحاسم أن هذه الصورة (فيك) وأرسلت لي الصورة السليمة والتي يأتي محمد صلاح في القمة.

الحقيقة أنني أصبحت حائرا في الهدف من هذه الفبركة لأن الأمر لن يتوقف عند منح صوته للاعب آخر -لأن الصحفي حر- ولكن محاولة تشويه مصر وأن أبناءها يتصارعون ويكرهون لبعضهم الخير وهذا هو الهدف الحقيقي لكل أزمة يظهر فيها محمد صلاح ويكون أطرافها مصريين.

ولكن هذه المرة جاءت مع سيده تعشق تراب هذا البلد وهي عضو بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن علينا كصحفيين قبل المواطنين أن نتحرى الدقة في كل ما يصدر إلينا وعدم اتخاذه كأنه حقيقة، لأن هناك الكثير من يتربصون بمصر ويكرهون أن يخرج من أولادها من يبهر العالم ليس في فنون كرة القدم ولكن بأدبه وإخلاصه وأمانته في صورة مثالية للمواطن العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.