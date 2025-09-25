سفير بريطانيا بالقاهرة: دور مصر حيوي في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون، أن مصر تُعد أحد أهم دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دورًا حيويًا في جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن لندن تتعاون مع القاهرة لإعداد تصور شامل لإعادة إعمار غزة.

السفير البريطاني بالقاهرة: شكر للجهود العربية

وقال ريتشاردسون، في حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر: إن بلاده تشكر مصر وقطر على جهودهما الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، مضيفًا: "نسعى لحشد المجتمع الدولي من أجل إنهاء الصراع وتحقيق التهدئة في جميع أرجاء المنطقة".

علاقات اقتصادية وثيقة

وأشار السفير البريطاني إلى أن مصر وبريطانيا تربطهما علاقات اقتصادية قوية، حيث تستثمر بريطانيا في مصر بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، مؤكدًا دعم لندن للنمو والاستقرار الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

