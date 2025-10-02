الزمالك يرد على انتقال محمد عواد للنادي المصري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة لم تتحدث مع الحارس محمد عواد بخصوص ما تردد عن طلبه الانتقال إلى النادي المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن كل ما يُثار في هذا الشأن غير دقيق، وأن تركيز النادي بالكامل ينصب حاليًا على مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز وتحقيق الانتصارات، دون فتح أي ملفات انتقالات في الوقت الراهن.

ويواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، إلى جانب عدد من الملفات الداخلية التي تشغل إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية، أبرزها واقعة شيكو بانزا، وتجهيز اللاعبين المصابين والصفقات الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.