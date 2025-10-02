الخميس 02 أكتوبر 2025
الزمالك يرد على انتقال محمد عواد للنادي المصري

محمد عواد
محمد عواد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة لم تتحدث مع الحارس محمد عواد بخصوص ما تردد عن طلبه الانتقال إلى النادي المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن كل ما يُثار في هذا الشأن غير دقيق، وأن تركيز النادي بالكامل ينصب حاليًا على مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز وتحقيق الانتصارات، دون فتح أي ملفات انتقالات في الوقت الراهن.

ويواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، إلى جانب عدد من الملفات الداخلية التي تشغل إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية، أبرزها واقعة شيكو بانزا، وتجهيز اللاعبين المصابين والصفقات الجديدة.

