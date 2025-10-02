مصائر طقوس الازدواجية في مسرح سعد الله ونوس

“لكن ما زلت أرغب أن أكون بحرًا لا بركة آسنة. لا أريد أن يملكني أحد، وليتني لا أملك أحدًا، الكل يريد أن يضع ختمه علي، وأنا أريد أن أظل طليقة بلا صدري.. هذا هو الفناء.. إنى أفنى فيك، وأنى أولد جيدا فى فنائي”.

ضمن عروض مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، قدم مسرحية المصائر عن نص الكاتب المسرحي الكبير سعد الله ونوس: طقوس الإشارات والتحولات، لم يكن عرضا خياليا ولا حمل من الفانتازيا شيئا، بل كان عن قصة واقعية حدثت في دمشق..

تدور أحداث العرض فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وتحديدًا فى عهد الوالى ناشد راشد باشا في سوريا، إذ اشتد الخلاف بين مفتى الشام وكبير الأشراف عبد الله، تبدأ الصراعات السياسية والدينية لتكشف عن الرغبات المدفونة تحت عباءة رجال الدين، ويركز العرض على التابوهات الثلاثة: السلطة والغواية والدين..

والصراعات النفسية الناتجة عن كبت الغرائز، ورغبة رجال الدين والسلطة في الظهور الدائم بصورة مثالية، رغم حاجاتهم الإنسانية وقمع غرائزهم حتى الانفجار.

لكل منا إشاراته التي يتلقفها إذا فطن وإذا أراد، ولكن التحولات ربما تأتينا تدريجيا أو مفاجأة، هذا ما حدث لأبطال العرض، كلا كانت له إشاراته على اختلافها.

عبد الله نقيب الأشراف أراد أن يستمتع بطريقته الخاصة في الخفاء، أن يخلع عباءته بكامل إرادته أمام غانيته، بعيدا عن أعين الناس، حتى كشف أمره واستغله المفتي ليكيد له ويزيحه من السلطة لمصلحته الشخصية، ولكن بطريقة تصنع منه رجلا حكيما متعاطفا معه، ربما أراد أن يضع الفضيحة بالصندوق ويحفظ ماء وجه السلطة أمام العامة، فكيف يجعل من أحدهم باغيا فيثير الشكوك حول الجميع!

هكذا كانت الحبكة مقنعة، حين أقنع المفتي زوجة النقيب أن تجلس في غرفة الحجز مع زوجها بدلا من الغانية حتى تنقذه، هنا جاءت الإشارة للزوجة مؤمنة، لكي تجد الفرصة للخلاص من زوج خائن ومن حياة كبت وازدواجية عاشت بها منذ طفولتها.

موافقة مؤمنة بداية تحول لها كما كان كشف أمر النقيب وحبسه إشارة له وبداية تحول، تأتي التحولات مفاجئة والإشارات تختار من يصدقها، ومع خروج النقيب من الحبس وجد نفسه محبوسا داخله، داخل رغبة في الخلاص والتخلص من الذنب والعار معا، لم يجد ملجأ إلا السير نحو التصوف حيث بدأ طريقا شاقا بدايته العزلة ونهايته الجنون!

أما مؤمنة فلم تكن ترغب سوى تحرر لجسدها المحبوس بعباءتها سنوات طويلة، لتطلق روحها بلا قيود، فمنذ طفولتها ترى والدها رجل الدين الملتزم صاحب الهيبة وسط الجميع، وهو يراود العاملات عن أنفسهن بالمنزل، حتى وإن كن صغيرات، وبرغم من ذلك هو الأب المعلم والمربي على الدين والأخلاق..

مما خلق تناقضا لا شعوريا داخلها جعلها تنتظر فرصة للثأر من جميع التناقضات والخيانات بحياتها، فبعد طلاقها من النقيب تحولت من مؤمنة لـ"الماسة" لتصبح غانية تنافس جميع الغواني بما فيهن وردة غانية زوجها.

شخصية مؤمنة أو الماسة هي صرخة نسوية في وجه ازدواجية التربية، والقمع النفسي، ترجمة فورية ومنطقية لواقع عاشته وكبت مُورس عليها حتى مارست هي تحُولها فأصبحت رمزا للغواية. أما وردة البغي المتورطة مع النقيب كانت هي الأخرى ضحية من ضحايا والد مؤمنة، الضحايا يصبحن مجرمات إذا لزم الأمر!

الحوار الأخير بين وردة والنقيب يكشف وجعا داميا في صدر وردة لم تكن تريد سوى رجل يحبها بصدق حتى وإن كان يمارس ذلك الحب بالخفاء، وعندما تفلت ذلك الحب منها وأصبح مجرد نزوة وعار يلاحقه، لم تستطع إلا أن تصرخ رافضة تلك الإشارة والتحول ذاك!

المفتي شخصية تمثل الدين، عباءته البيضاء ذات الطبقات المتعددة، لم تكن طبقة واحدة، بل كثفها حماية له من ريح الغواية، حتى تكشفت عورة شهوته بعد أن فاض به عشقه لـ الماسة الغانية العائدة من عباءة الدين، تناقضات لا يرفضها العقل فكل شيء قابل للتحول فقط ينتظر الإشارات!

خلع المفتي عباءاته البيضاء الطبقة تلو الأخرى حتى ظهر برداء أحمر بلون غريزته المتوهجة المكبوتة، وكأنها مستعرة منذ سنوات، بعد أن مارس كل الضغوط على الماسة لكي توافق على زواجها منه، حتى إنه أصدر فتوى بإهدار دمها..

ومع عدم اكتراثها بالحكم، تراجع عن فتوته راكعا بين يديها طالبا منها الوصال مهما كلفه الأمر، ولكن الثمن كان باهظا، فالتخلي عن هيبة السلطة تحول مرعب وإن كانت إشارته متوارية.

السلطة، الغواية، الدين.. ثلاثة طقوس قابلة للإشارات والتحولات، عالجها النص بمزيج بين اللغة العربية الفصحى والعامية، ربما أراد الكاتب إسقاطا معاصرا لدائرة الأحداث بلا قيد لزمن محدد.

سينوغرافيا العرض لم تكن بالثراء اللائق بعبقرية النص، الإضاءة كانت أقرب للعشوائية، التنقل بين الألوان لم يعطِ تعبيرا جيدا للشخصيات أو الحالات، الديكور كان بتيمات الطراز الدمشقي ولكن كان يحتاج أن يكون أفخم من ذلك، موسيقى العرض عنصر جيد بإعداد واعٍ لاحتياجات العرض سواء من اختيار أغان من التراث أو الموسيقى.

الأزياء كانت جيدة ومناسبة لشخصيات العرض مع توظيف جيد للألوان والطبقات.. عنصر الأداء كان مميزا بكل طاقم العمل أجادت دنيا المنياوي دور الماسة بتطوراتها النفسية المعقدة. كذلك عاليا الحقباني قامت بدور وردة واستطاعت أن تظهر جوانب شخصيتها دون ابتذال.

قام بدور المفتي محمد الحضري بحضور قوي وتمكن كامل من الشخصية، كما أنه المعد للموسيقى..

أحمد يسري لعب دور النقيب في رحلته من الذنب إلى التصوف، تصاعد درامي مميز وانفعالات منضبطة غير متكلفة.

دور الأب قام به مصطفى الغمريني ورغم بساطة الدور إلا أنه استطاع أن يترك بصمة، كذلك الوالي رمزا آخر للغواية والهداية الزائفة معا، لم يكن أقل تمكنا فقام به عبد الله الشناوي.

المصائر.. عن رواية طقوس الإشارات والتحولات، إخراج سارة نجم، توظيف جيد لطاقات الممثلين ورؤية وتصاعد درامي جيد.

“أهمل بدنك حتى يتراكم عليه الوسخ عفر وجهك ومرقعتك حتى يذريك من يراك، ثم إدخل إلي حيك الذي تعظم فيه، فيراك أصحابك ويسقط باللوم جاهك، ويلاحقك الصبية بالترقيع والسخرية، ثم كرر النداء.. سعيد من يرقي المقامات ويصل إليه فيفني في غبطته”.. ربما تكون تلك إشارة أخرى لتحول جديد!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.