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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة اليمن إلى 54 قتيلا

قارب مهاجرين، فيتو
قارب مهاجرين، فيتو

أعلن مسؤول يمني اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة في بحر العرب قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي اليمن إلى 54 قتيلا، وعشرات المفقودين.

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة اليمن إلى 54 قتيلا
 

وقال مدير عام مكتب وزارة الصحة بمدينة زنجبار مركز محافظة أبين عبدالقادر باجميل: "الفرق الميدانية انتشلت حتى ظهر اليوم جثامين 54 مهاجرا إفريقيا من سواحل مدينة زنجبار ومناطق قريبة".

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وتابع: "السلطات الصحية تجري حاليا ترتيبات لدفن الجثامين في منطقة قريبة من زنجبار، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تواصل عملها في ظل فقدان عشرات المهاجرين".

وكان مصدر محلي مسؤول قد قال في وقت سابق: "إن قاربا يقل نحو 150 مهاجرا إفريقيا انقلب الليلة الماضية في بحر العرب بسبب الرياح العاتية قبالة مدينة شقرة بمحافظة أبين".

وتابع: أن الفرق الميدانية تمكنت صباح اليوم من انتشال أكثر من 20 جثمانا في شواطئ مدينتي شقرة وزنجبار في أبين، ونقل 12 ناجيا إلى مستشفى شقرة العام لتلقي الإسعافات.

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غرق قارب اليمن محافظة ابين

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