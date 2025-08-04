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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب مركب مهاجرين قبالة اليمن لـ 68 قتيلا و74 مفقودا

مركب للمهاجرين، فيتو
مركب للمهاجرين، فيتو

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب كان يقل مهاجرين أفارقة في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي اليمن إلى 68 قتيلا، و74 مفقودا حسب منظمة الهجرة الدولية.

 

غرق قارب كان يقل مهاجرين أفارقة في خليج عدن

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، صرح عبد الستار إيسوييف، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن، لوكالة "أسوشيتد برس" بأن السفينة، التي كانت تقل 154 مهاجرا إثيوبيا، غرقت في خليج عدن قبالة محافظة أبين جنوب اليمن في وقت مبكر من يوم أمس الأحد.

وأضاف أن جثث 54 مهاجرا جرفت إلى الشاطئ في مديرية خنفر بالمحافظة، وعثر على 14 آخرين متوفين ونقلوا إلى مشرحة مستشفى في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين على الساحل الجنوبي لليمن.

ونجا 12 مهاجرا فقط من غرق السفينة، بينما فقد الباقون ويعتقد أنهم أموات، وفقا لإسوييف.

وفي بيان لها، وصفت مديرية أمن أبين عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق نظرا للعدد الكبير من المهاجرين القتلى والمفقودين.

وأضافت أنه عُثر على العديد من الجثث متناثرة على مساحة واسعة من الشاطئ.

 

اليمن طريقا رئيسيا للمهاجرين من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي

وعلى الرغم من استمرار الحرب الأهلية لأكثر من عقد، تعد اليمن طريقا رئيسيا للمهاجرين من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي الساعين للوصول إلى دول الخليج العربي للعمل.

وينقل المهاجرون من قبل المهربين على متن قوارب مكتظة وخطيرة في كثير من الأحيان عبر البحر الأحمر أو خليج عدن.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لقي مئات المهاجرين حتفهم أو فقدوا في حوادث غرق قبالة سواحل اليمن في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في مارس عندما لقي مهاجران حتفهما وفقد 186 آخرون بعد انقلاب أربعة قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي.

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خليج عدن منظمة الهجرة الدولية اليمن اثيوبيا سواحل اليمن

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