رئيس جامعة القاهرة: نهدف لأن تكون لنا الريادة في الذكاء الاصطناعي إفريقيا

د. محمد سامي رئيس
د. محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، فيتو
أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، استهداف إسراع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية في الدولة وبناء اقتصاد المعرفة وأن يكون لنا الريادة في مشهد الذكاء الاصطناعي إفريقيا ونواكب المستوى العالمي في هذا الملف، وهو ما تسعى إليه الجامعة من خلال تنظيم المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي الذي عقده رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي الذي سيعقد يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

ولفت إلى أن استراتيجية جامعة القاهرة هي أول استراتيجية جامعية للذكاء الاصطناعي تقوم على أربعة محاور، منها: نشر الوعي الجامعي، وتعزيز القدرات والكفاءات الإدارية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنهم وضعوا آليات لتنفيذ الاستراتيجية، منها: تدريس مقرر الذكاء الاصطناعي بالكليات، ودورات الذكاء الاصطناعي لترقية الأساتذة، واستحداث جائزة لأفضل البحوث في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونوه بأن جامعة القاهرة تعمل على تحقيق جسور الربط بين الأكاديمية والذكاء الصناعي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يضم أكثر من 32 جلسة حوارية رئيسية ووزارية وجلسات أخرى لبعض الكليات بالجامعة، بالإضافة إلى معرض للشركات التكنولوجية الناشئة.

وذكر رئيس جامعة القاهرة أن الفرق الطلابية من مبتكري المستقبل تقدموا بـ98 مشروعًا خلال هاكاثون الذكاء الاصطناعي الذي استضافته الجامعة منذ أغسطس الماضي، وتم تنفيذ 26 مشروعا منها سيعرضون أعمالهم خلال المؤتمر الدولي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن هذه المشروعات سيتم الاستعانة بها في شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية وهي تستفيد من مخرجات الأبحاث لخدمة المجتمع مع المجتمع الصناعي وهذا دور الجامعات وسيكون لها دور مؤثر الفترة المقبلة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن مخرجات المؤتمر تشمل إعداد لوظيفة سياسات شاملة للفرق والتحديات الفترة القادمة في الذكاء الاصطناعي.

