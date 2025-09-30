الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
رئيس الجامعة الأمريكية: نسعى لوضع استراتيجية متكاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

 قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه من صميم دور الجامعة إتاحة التعليم المستمر ودعم الإعلام والتعاون معه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، أن الجامعة تضع الذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتها العام الجاري من خلال إطلاق مبادرة شاملة لمحاولة الخروج باستراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي على مستوى التعليم والبحث والقرارات والاستثمار المسئول وتقييم الطلاب، لافتا إلى أن الجامعة لديها لجنة خاصة لذلك.

وأشار إلى تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي، ودوره المتزايد في إعادة تشكيل التعليم والبحث العلمي، لافتا إلى أن من الذكاء أن يكون للجامعة دور في ذلك في إطار استراتيجي متكامل. 

وكشف عن وجود لجنة خاصة بالجامعة تعمل على ذلك، مؤكدا أنها ستتولى صياغة سياسات للاستخدام المسئول ووضع قائمة مهارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتابع الجامعة الأمريكية: “هناك إشكالية كبيرة نعيشها هي أن نكون مساهمين في بناء الذكاء الاصطناعي وتطويره وليس فقط استخدامه، وهذا تحدي كبير على مستوى العالم كله ولكن في عالمنا العربي التحديات أكبر من أماكن أخرى”.

وأرف دلال: “يجب أن يكون لدينا التزام ووعي أخلاقي عميق ولدينا خبرة تقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي”. 

واختتم: الجامعة تسعى لأن تكون نموذجا يحتذي به في التعليم العالي في مصر ونرى أن الذكاء الاصطناعي فرصة لإعادة تعريف التعليم والبحث العلمي.

