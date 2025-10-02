الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الجمعة معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

موقف مصابي الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

جيش الاحتلال يسيطر على 40 قاربا من أسطول الصمود

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads