الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الجمعة معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.