رئيس البريد: زيادة مخصصات مشروع الرعاية الصحية وضم أسر العاملين

عقدت اليوم داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبريد، بحضور جميع القيادات التنفيذية للهيئة؛ وذلك بمبنى البريد بالعاصمة الإدارية حيث أكدت أن العاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خططها المستقبلية، وأن تلبية مطالبهم تأتي على رأس أولوياتها.

تحسين أوضاع العاملين

أوضحت أنها تتابع باهتمام بالغ كافة شئون العاملين، مؤكدةً احترامها الكامل لمجهوداتهم، مشيرةً إلى أن الزملاء العاملين من خلال الشركات التابعة هم جزء أصيل من المنظومة، ولهم كل التقدير والاحترام، وأن جميع الملفات الخاصة بهم - سواء المالية أو الإدارية أو الصحية - قيد المراجعة الجادة، بما يضمن تحسين أوضاعهم وعدم الإضرار بأي منهم.

وفيما يتعلق بمشروع الرعاية الصحية للعاملين، كشفت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن تعديل وتحديث المشروع ليشمل أسر العاملين، مع زيادة المخصصات المالية لأول مرة، في خطوة غير مسبوقة تستهدف توفير أفضل أوجه الرعاية والدعم للعاملين وأسرهم.

كما شددت داليا الباز، رئيس مجلس الإدارة، على أهمية تدريب العاملين ورفع كفاءتهم، موضحةً أن التدريب لا يقتصر فقط على تطوير المهارات الفنية، بل يسهم أيضًا في تصحيح المفاهيم لمواكبة متطلبات السوق والتواصل مع العملاء بفكر جديد، خاصة فئة الشباب، بالإضافة إلى رفع وعي العاملين بأهمية المحافظة على مستلزمات التشغيل، وتقليل نسب الهالك، والبحث عن أفضل السبل لتعظيم العوائد.

وأشارت داليا الباز، إلى أن جميع العقود الخاصة بالهيئة يتم مراجعتها بدقة بما في ذلك عقود الصيانة والمستلزمات، بما يخدم مصلحة الهيئة ويضمن ترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من الموارد، مؤكدةً أن تحقيق الأرباح هدف إستراتيجي، لكن لا بد أن يتوازى ذلك مع توفير مستلزمات التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول لتعظيم الإيرادات ورفع الكفاءة التشغيلية، موضحةً أن الفائض المالي الحالي جاء نتيجة الأعمال الاستثمارية، بينما تسعى الهيئة خلال الفترة القادمة إلى تحقيق فائض إضافي ومستدام من خلال الأعمال التشغيلية، بما يعزز موقف الهيئة الاقتصادي ويدعم استدامة خطط التطوير.

ربط الحافز بالإنتاج

وأضافت داليا الباز، أن أعضاء نقابة البريد يحملون أمانة كبيرة، فهم همزة الوصل الحقيقية بين الإدارة والعاملين، ويقع على عاتقهم واجب الشفافية وتوضيح الأمور لجميع العاملين، مع التأكيد على أن أي فائض مالي يتحقق من أعمال الهيئة سيكون مردوده الأول على العاملين أنفسهم، كما أن مبدأ العدالة يقتضي أن من يعمل ويجتهد لا يستوي بمن لا يعمل، وأن ربط الحافز بالإنتاج يُعد توجهًا إيجابيًا لترسيخ قيم العدالة والتحفيز.

وفي ختام اللقاء، أعرب جاد محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، عن الشكر والتقدير لداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، باسم أعضاء النقابة العامة وجميع العاملين بالهيئة، على اهتمامها الدائم بالعاملين وتقديرها لمطالبهم، وتعديل مشروع الرعاية الصحية بما يخدمهم وأسرهم، مؤكدًا أن العاملين سيبذلون مزيدًا من الجهد لتحقيق عائد حقيقي يعزز مكانة الهيئة ويرتقي بها إلى المزيد من النجاح.

