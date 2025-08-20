الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس البريد: زيادة مخصصات مشروع الرعاية الصحية وضم أسر العاملين

اجتماع البريد،فيتو
اجتماع البريد،فيتو

عقدت اليوم  داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبريد، بحضور جميع القيادات التنفيذية للهيئة؛ وذلك بمبنى البريد بالعاصمة الإدارية حيث  أكدت أن العاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خططها المستقبلية، وأن تلبية مطالبهم تأتي على رأس أولوياتها.

 

تحسين أوضاع العاملين 

أوضحت أنها تتابع باهتمام بالغ كافة شئون العاملين، مؤكدةً احترامها الكامل لمجهوداتهم، مشيرةً إلى أن الزملاء العاملين من خلال الشركات التابعة هم جزء أصيل من المنظومة، ولهم كل التقدير والاحترام، وأن جميع الملفات الخاصة بهم - سواء المالية أو الإدارية أو الصحية - قيد المراجعة الجادة، بما يضمن تحسين أوضاعهم وعدم الإضرار بأي منهم.

وفيما يتعلق بمشروع الرعاية الصحية للعاملين، كشفت  داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن تعديل وتحديث المشروع ليشمل أسر العاملين، مع زيادة المخصصات المالية لأول مرة، في خطوة غير مسبوقة تستهدف توفير أفضل أوجه الرعاية والدعم للعاملين وأسرهم.

كما شددت  داليا الباز، رئيس مجلس الإدارة، على أهمية تدريب العاملين ورفع كفاءتهم، موضحةً أن التدريب لا يقتصر فقط على تطوير المهارات الفنية، بل يسهم أيضًا في تصحيح المفاهيم لمواكبة متطلبات السوق والتواصل مع العملاء بفكر جديد، خاصة فئة الشباب، بالإضافة إلى رفع وعي العاملين بأهمية المحافظة على مستلزمات التشغيل، وتقليل نسب الهالك، والبحث عن أفضل السبل لتعظيم العوائد.

وأشارت  داليا الباز، إلى أن جميع العقود الخاصة بالهيئة يتم مراجعتها بدقة بما في ذلك عقود الصيانة والمستلزمات، بما يخدم مصلحة الهيئة ويضمن ترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من الموارد، مؤكدةً أن تحقيق الأرباح هدف إستراتيجي، لكن لا بد أن يتوازى ذلك مع توفير مستلزمات التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول لتعظيم الإيرادات ورفع الكفاءة التشغيلية، موضحةً أن الفائض المالي الحالي جاء نتيجة الأعمال الاستثمارية، بينما تسعى الهيئة خلال الفترة القادمة إلى تحقيق فائض إضافي ومستدام من خلال الأعمال التشغيلية، بما يعزز موقف الهيئة الاقتصادي ويدعم استدامة خطط التطوير.

ربط الحافز بالإنتاج 

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

موعد نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري 2025

وأضافت  داليا الباز، أن أعضاء نقابة البريد يحملون أمانة كبيرة، فهم همزة الوصل الحقيقية بين الإدارة والعاملين، ويقع على عاتقهم واجب الشفافية وتوضيح الأمور لجميع العاملين، مع التأكيد على أن أي فائض مالي يتحقق من أعمال الهيئة سيكون مردوده الأول على العاملين أنفسهم، كما أن مبدأ العدالة يقتضي أن من يعمل ويجتهد لا يستوي بمن لا يعمل، وأن ربط الحافز بالإنتاج يُعد توجهًا إيجابيًا لترسيخ قيم العدالة والتحفيز.

وفي ختام اللقاء، أعرب  جاد محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، عن  الشكر والتقدير  لداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، باسم أعضاء النقابة العامة وجميع العاملين بالهيئة، على اهتمامها الدائم بالعاملين وتقديرها لمطالبهم، وتعديل مشروع الرعاية الصحية بما يخدمهم وأسرهم، مؤكدًا أن العاملين سيبذلون مزيدًا من الجهد لتحقيق عائد حقيقي يعزز مكانة الهيئة ويرتقي بها إلى المزيد من النجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البريد مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الهيئة القومية للبريد داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد التدريب

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف البريد ويوجه تنويها عاجلا

موعد عودة خدمات البريد الإلكترونية بعد توقفها مؤقتا

استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد

البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads