الخطيب يستعد لتقديم أوراق ترشحه وقائمته بانتخابات الأهلي

يستعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء قائمته المنتظرة لتقديم أوراق ترشحهم في انتخابات الأهلي القادمة التي تقام يوم ٣١ أكتوبر الجاري، وذلك خلال الساعات القادمة قبل إغلاق باب استقبال أوراق المرشحين غدا الجمعة.

محمود الخطيب يعلن ترشحه لانتخابات الأهلي في بيان رسمي

وأصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا، أعلن فيه قراره بخوض انتخابات النادي المقبلة.

