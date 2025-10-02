الخميس 02 أكتوبر 2025
ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد الفوز على البرازيل في مونديال الشباب

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

مونديال الشباب، حقق منتخب المغرب انتصارًا ثمينًا على حساب البرازيل بنتيجة 2-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب.

المواجهة بدأت متوازنة وانتهى شوطها الأول دون أهداف، قبل أن يفتتح عثمان ماما التسجيل للمغرب في الدقيقة 60 بضربة خلفية رائعة.

ثم أضاف محمد ياسر زابيري الهدف الثاني في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية قوية.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل ياجو تيدور هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء.

هذا الفوز منح "أشبال الأطلس" 3 نقاط جديدة رفعت رصيدهم إلى 6 نقاط كاملة، ليعتلوا صدارة المجموعة الثالثة بشكل منفرد، ويؤكدون صعودهم إلى ثمن نهائي البطولة.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد الفوز على البرازيل في مونديال الشباب كالتالي:

المغرب: 6 نقاط.

المكسيك: نقطتان.

البرازيل: نقطة واحدة.

إسبانيا: نقطة واحدة.

