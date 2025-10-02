الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

ضرب منتخب المغرب نظيره البرازيلي بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب، ليصعد بذلك إلى دور الـ16 من البطولة.

وأحرز عثمان ماما هدف منتخب المغرب الأول في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد استقباله عرضية متقنة، ونفذ ضربة خلفية رائعة هزت شباك البرازيل معلنًا الهدف الأول.
 

وعزز محمد ياسر زابيري النتيجة في الدقيقة 76 بعد مجهود فردي مميز، حيث تسلم الكرة واخترق دفاع السامبا، قبل أن يطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك، مانحًا المغرب أفضلية مريحة.
 

في الدقيقة 90 احتسب الحكم ركلة جزاء للبرازيل، نفذها ياجو تيدور بنجاح في الدقيقة 90+1 ليقلص الفارق، غير أن الوقت لم يسعف "السيليساو" للعودة.
 

ورفع الفوز رصيد المنتخب المغربي إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ليحسم تأهله رسميًّا إلى الدور ثمن النهائي.

وجاءت المكسيك في المركز الثاني برصيد نقطتين، تليها البرازيل بنقطة واحدة، فيما بقيت إسبانيا بنقطة وحيدة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب المغرب البرازيل شباك البرازيل بطولة كأس العالم للشباب دور المجموعات

الأكثر قراءة

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

شكوى أم عفو، رد مفاجئ من والد خوان ألفينا بعد سخرية حسين الشحات من نجله (فيديو)

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

بدء تأثر خدمات الاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى وهذا موعد عودتها إلى طبيعتها

بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads