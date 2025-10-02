بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)

ضرب منتخب المغرب نظيره البرازيلي بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب، ليصعد بذلك إلى دور الـ16 من البطولة.

وأحرز عثمان ماما هدف منتخب المغرب الأول في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد استقباله عرضية متقنة، ونفذ ضربة خلفية رائعة هزت شباك البرازيل معلنًا الهدف الأول.



وعزز محمد ياسر زابيري النتيجة في الدقيقة 76 بعد مجهود فردي مميز، حيث تسلم الكرة واخترق دفاع السامبا، قبل أن يطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك، مانحًا المغرب أفضلية مريحة.



في الدقيقة 90 احتسب الحكم ركلة جزاء للبرازيل، نفذها ياجو تيدور بنجاح في الدقيقة 90+1 ليقلص الفارق، غير أن الوقت لم يسعف "السيليساو" للعودة.



ورفع الفوز رصيد المنتخب المغربي إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ليحسم تأهله رسميًّا إلى الدور ثمن النهائي.

وجاءت المكسيك في المركز الثاني برصيد نقطتين، تليها البرازيل بنقطة واحدة، فيما بقيت إسبانيا بنقطة وحيدة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.