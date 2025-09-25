الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد بولونيا الإيطالي بنتيجة 0/1 للفيلانز، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

سجل جون ماكجين هدف أستون في مرمى بولونيا في الدقيقة 13.

تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا

تشكيل بولونيا أمام أستون فيلا

نتائج أول مباريات الدوري الأوروبي

بنتائج مثيرة، شهدت الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج" للموسم (2025-2026) إقامة 9 مباريات، مساء أمس الأربعاء، على مختلف الملاعب الأوروبية.

أسفرت منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة "يوروبا ليج" عن نتائج مثيرة أبرزها هزيمة فريق فنربخشة التركي أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي (1-3) وفوز روما الإيطالي على مضيفه نيس الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج":

باوك سالونيكي (اليونان) – ماكابي تل أبيب (إسرائيل) - (0-0)

إف سي ميديلاند (الدنمارك) - شتورم جراتس (النمسا) – (2-0)

دينامو زغرب (كرواتيا) – فنربخشه (تركيا) – (3-1)

ريال بيتيس (إسبانيا) - نوتنجهام فوريست (إنجلترا) – (2-2)

النجم الأحمر بلجراد (صربيا) – سيلتيك (إسكتلندا) – (1-1)

فرايبورج (ألمانيا) – بازيل (سويسرا) – (2-1)

سبورتنج براجا (البرتغال) – فينورد (هولندا) – (1-0)

مالمو (السويد) - لودوجوريتس رازجراد (بلغاريا) – (1-2)

نيس (فرنسا) – روما (إيطاليا) – (1-2).

